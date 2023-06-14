Крым и ДНР на ПМЭФ-2023 подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: t.me/va_konstantinov

Глава Республики Крым Сергей Аксенов и врио главы ДНР Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом руководитель ДНР сообщил в своем телеграм-канале.

– Республика Крым – один из российских регионов, который всегда, еще до вступления ДНР в состав России, оказывал нам поддержку, и сегодня благодаря подписанному соглашению партнерство углубляется, – написал Пушилин.

Ранее в среду председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов в своем телеграм-канале сообщил, что также планируется подписать соглашение о сотрудничестве с Луганской Народной Республикой. Сообщалось также, что крымская делегация намерена подписать соглашений на 200 млрд рублей.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно с 1997 года. В этом году он проходит с 14 по 17 июня.

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