В Крыму бесследно исчез 50-летний житель Феодосии

Александр Маттенков. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Крым разместили в соцсети новую ориентировку:

- Пропал Маттенков Александр Николаевич, 50 лет (1973 года рождения), город Феодосия, - такая информация появилась в соцсети.

Поисковики отмечают, что уже почти месяц родные крымчанина ничего не знают о его судьбе – с 17 мая 2023 года нет достоверной информации о его местонахождении.

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Приметы Александра Маттенкова: 172 см. рост, xудощавое телосложение, серо-голубые глаза и седые волосы.

Пожалуйста, если вы видели пропавшего, позвоните на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» Крым» 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

Кстати, 17-летнего Никиту Матвеева нашли живым. Житель Южного берега Крыма исчез 11 июня 2023.

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