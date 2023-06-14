В Крыму ищут 17-летнего жителя Ялты

Никита Матвеев. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В Крыму разыскивают несовершеннолетнего с Южного берега.

- Пропал Матвеев Никита Сергеевич, 17 лет (2006 года рождения), город Ялта. С 11 июня 2023 года его местонахождение неизвестно, - такое сообщение разместили в соцсети волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Крым.

Ориентировка на пропавшего. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Приметы несовершеннолетнего: 170 сантиметров рост, худощавое телосложение, светло-русые волосы и серо-голубые глаза.

Парнишка был одет в черные брюки и футболку, серые кроссовки.

Напоминаем, что в Крыму также ищут Павла Дугушкина (39 лет), Самвела Аветисяна (35 лет), Аллу Топорину (40 лет), Марию Лебедеву (Мурычеву) (74 года), Аймета Засеева (47 лет) и Николая Чиркова (33 года).

Если вы видели пропавших, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» Крым: 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

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