В Крыму ищут 39-летнего мужчину с красным родимым пятном на затылке

Павел Дугушкин. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымское подразделение поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивает мужчину из Сакского района.

- Пропал Дугушкин Павел Валентинович, 39 лет (1984 год рождения), село Ивановка, Сакский район, - сообщили поисковики, отметив, что с 4 июня 2023 года местонахождение крымчанина неизвестно.

В соцсети появилась ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Приметы пропавшего: 160 см. рост, нормальное телосложение, русые волосы и серые глаза. Одет был в зеленую или красную футболку, серые шорты и черные кроссовки.

Один из пользователей соцсети уточнил, что у пропавшего есть особая примета - красное родимое пятно на всю затылочную область головы.

Напоминаем, что в Крыму также ищут 35-летнего Самвела Аветисяна, 40-летнюю Аллу Топорину, 74-летнюю Марию Лебедеву (Мурычеву), 47-летнего Аймета Засеева и 33-летнего Николая Чиркова.

Если вы видели пропавших, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» Крым: 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

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