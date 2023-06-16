В Симферополе на улице Жукова открыли новую детскую площадку

Для детей была представлена развлекательная программа с аниматорами и сладкими угощениями. Фото: администрация Симферополя

Накануне, 15 июня, в Симферополе на улице Маршала Жукова, 43 торжественно открыли новую детскую площадку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

– В мероприятии приняли участие начальник управления внутренней политики городской администрации Татьяна Маринина, депутат Симферопольского городского совета Евгений Катушев, а также жители микрорайона с детьми. Для детей была представлена развлекательная программа с аниматорами и сладкими угощениями, – говорится в сообщении.

Фото: администрация Симферополя

Напомним, каждый год в Симферополе устанавливают 24 детские игровые площадки: 19 площадок по так называемой «депутатской программе» и пять – в рамках программы поддержки и развития территориального общественного самоуправления. В 2023 году детские площадки передали на содержание муниципальному учреждению «Город», на эти цели выделили около 4 млн рублей.

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