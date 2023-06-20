В СК рассказали подробности убийства пожилого ялтинца

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Убийство 69-летнего жителя Ялты произошло после того, как двое его сыновей попали в больницу в результате драки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, у двух мужчин возник конфликт с ялтинцем. Фигуранты проникли в квартиру жителя курорта на улице Маршака, разбив окна. Далее они увидели отца собственника квартиры. Один из злоумышленников ударил мужчину принесенным с собой кирпичом по голове. В результате пострадавший скончался.

В СК отметили, что трагедия произошла ночью 26 октября 2022 года. Все началось с драки между четырьмя мужчинами.

– Пожилой отец двух братьев-участников конфликта, наблюдая за происходящим из окна дома, требовал прекратить драку, – говорится в сообщении.

После драки оба его сына попали в больницу. Далее обвиняемые убили пожилого ялтинца. 28-летний и 41-летний фигуранты содержатся под стражей. Уголовное дело направили в суд.