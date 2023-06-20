Аксенов: на севере Крыма посадили вражеский беспилотник

Фото: пресс-служба главы Крыма

В ночь на вторник, 20 июня, на севере Крыма посадили вражеский беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– Ночью средствами РЭБ в районе северного Крыма был подавлен и посажен вражеский БПЛА, – написал руководитель региона.

Глава Крыма подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет. Аксенов призвал жителей республики соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Напомним, в ночь на понедельник, 19 июня, в Крыму система противовоздушной обороны отработала по двум беспилотным летательным аппаратам. Это произошло на севере полуострова.