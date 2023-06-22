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НовостиПроисшествия22 июня 2023 6:41

У берегов Севастополя произошло землетрясение

В 59 километрах от Севастополя произошло землетрясение магнитудой 4,6
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Землетрясение произошло утром в четверг в 59 километрах от города-героя

Землетрясение произошло утром в четверг в 59 километрах от города-героя

Фото: Анастасия ЖУКОВА

Утром 22 июня под Севастополем случилось землетрясение. Подземные толчки магнитудой 4,6 зафиксировали сотрудники Европейского средиземноморского сейсмологический центра.

Землетрясение произошло утром в четверг в 59 километрах от города-героя и 51-м от Балаклавы на глубине около 10 километров. Небольшие толчки чувствовали не только жители Севастополя, но и некоторых других населенных пунктов и районов Западного и Южного берега полуострова.

Напомним, в начале февраля в Турции произошла страшная трагедия, которая принесла немало разрушений. В ночь с 5 на 6 число местные жители почувствовали мощные толчки, отголоски которых были еще как минимум в шести регионах страны, а вместе с ними – даже в некоторых районах Сирии, Грузии и южных регионах России. Южный берег Крыма не стал исключением.

Также в середине июня в Черном море неподалеку от Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,2. О подземных толчках сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.