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НовостиОбщество22 июня 2023 6:56

Советник главы Крыма опроверг фейки о минировании на полуострове

Авторы этих сообщений находятся на Украине и в европейских странах
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Информация о минировании и проблемах с логистикой в Крыму не соответствует действительности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

– Фиксируем массовые вбросы в разные чаты информации врага. Сообщается про минирование предприятий и проблемы с логистикой, продуктами, бензином, – написал он.

Крючков подчеркнул, что эти сообщения не соответствуют действительности. Советник главы Крыма добавил, что авторы этих вбросов находятся на Украине и в европейских странах.

– Сохраняйте критичность. Вся достоверная информация только в официальных СМИ и каналах. Никаких проблем и минирований на полуострове нет, – заключил Крючков.

Напомним, в ночь на четверг, 22 июня, по Чонгарскому мосту в Крыму был нанесен удар. В результате случившегося никто не пострадал. Для поездок в Запорожскую и Херсонскую область советуют выбирать маршрут через Армянск. По предварительной оценке, для удара использовались английские ракеты Storm Shadow.