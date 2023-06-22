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В настоящее время в Крыму нет дефицита продовольственных и промышленных товаров. Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на временно исполняющую обязанности министра промышленной политики республики Елену Элекчян.

– Крым полностью обеспечен продовольственными и промышленными товарами, – сказал врио руководителя регионального Минпрома.

Исполняющая обязанности главы ведомства заверила, что на складах есть запас продукции. Элекчян также добавила, что крымский рынок насыщен.

Ранее министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь сообщил, что республика полностью обеспечена горюче-смазочными материалами. Он также заверил, что логистика в регионе работает в обычном режиме.

Напомним, советник главы Крыма Олег Крючков опроверг информацию о минировании, а также о проблемах с логистикой, продуктами и бензином. По его словам, авторы этих вбросов находятся на Украине и в европейских странах.

Напомним, в ночь на четверг, 22 июня, по Чонгарскому мосту в Крыму был нанесен удар. В результате случившегося никто не пострадал. Для поездок в Запорожскую и Херсонскую область советуют выбирать маршрут через Армянск. По предварительной оценке, для удара использовались английские ракеты Storm Shadow.