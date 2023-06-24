Помощник главы Крыма Олег Крючков предупредил об украинских фейках

В Крыму все спокойно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Помощник главы Республики Крым Олег Крючков написал в своем телеграм-канале:

- Вскрываются все украинские сети в телеграме и социальных сетях. Разгоняются вбросы про «взрывы» в Крыму. На полуострове все спокойно. Администраторы этих ресурсов известны. Ждем реакции правоохранителей.

Напоминаем, что глава Крыма Сергей Аксенов поддержал выступление президента РФ Владимира Путина после ситуации с провокацией бизнесмена Евгения Пригожина.

Владимир Путин сегодня утром выступил с обращением, в котором призвал всех участников вооруженного мятежа сложить оружие и сдаться.

Президент Российской Федерации отметил, что из-за подобных действий в 1917 году началась гражданская война. Россия не допустит повторения трагических событий – принимаются все нужные меры для защиты своего народа и государственности.

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