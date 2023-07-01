Под Евпаторией в ДТП пострадал мотоциклист

Мотоциклист получил серьезные травмы. Фото: пресс-служба УМВД России по РК/Tg

В Крыму очередная авария с участием мотоцикла, которая произошла в окрестностях курортной Евпатории.

В пресс-службе УМВД России по РК сообщили, что водитель мотоцикла REGAL ехал в сторону Евпатории, но не выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над своим двухколесным транспортом, наехал на бордюр, после чего произошло опрокидывание.

- В результате ДТП 35-летний мотоциклист получил множественные травмы и госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение, - отметили в ведомстве.

Мотоциклетного шлема, как и водительских прав, у пострадавшего не было.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции Евпатории проводят проверку по этой аварии.

Напоминаем, что неделю тому назад, в Судаке столкнулись мотоцикл «Райдер» и мопед «Вайпер». В аварии погибли оба водителя и пострадал 14-летний подросток.

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