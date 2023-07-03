Минкурортов Крыма запустило видеоканал «Гостеприимный Крым»

Главная цель трансляции – популяризация туристического потенциала и историко-культурного наследия Крыма, повышение интереса к культуре региона Фото: Михаил ПАТЛИС

Министерство курортов и туризма Республики Крым запустило курортный видеоканал «Гостеприимный Крым», сообщает пресс-служба ведомства.

– Видеоканал будет транслировать в отелях и санаториях Республики Крым самые захватывающие кадры уникальной крымской природы, памятников истории и культуры, всемирно известных достопримечательностей, пляжей, фестивалей – всего, чем уникален, своеобразен и привлекателен Крым. Главная цель трансляции – популяризация туристического потенциала и историко-культурного наследия Крыма, повышение интереса к культуре региона, – говорится в сообщении.

Канал создан в рамках проекта «Гостеприимный Крым», реализуемого ГУП РК «Крымский туристский центр», который находится в ведении Министерства курортов и туризма республики. Канал уже транслируется в некоторых отелях и санаториях Южного берега Крыма, а также на Туристическом портале РК.

Ранее сообщалось, что для туристов, прибывающих в Крым, подготовили 22 эксклюзивных эногастрономических тура. Всего в регионе доступно 440 туристических маршрутов, среди них есть патриотические, горные, спортивные, гастрономические, религиозные и даже детские.

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