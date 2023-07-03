В Симферополе открыли крупный хаб для зарядки электромобилей

Фото: rk.gov.ru

Крупный хаб для зарядки электромобилей открылся в Симферополе. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Республики Крым.

– Зарядный хаб состоит из шести станций мощностью 160 кВт каждая, что позволяет заряжать одновременно 12 электромобилей. Кроме того, они имеют все доступные коннекторы, – говорится в сообщении.

В открытии хаба приняла участие вице-премьер – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Фото: rk.gov.ru

Фото: rk.gov.ru

Фото: rk.gov.ru

– В Крыму уже 55 заправочных комплексов для электромобилей, из них 40 быстрых, которые позволяют в течении получаса полностью зарядить электроавтомобиль, – отметила Кивико.

Ранее в Крыму представили интерактивную карту, на которой отмечены заправки для электрокаров. Помимо адресов, на карте указаны виды разъемов для зарядки.

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