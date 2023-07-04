Сумма ущерба от водной блокады Крыма может превысить триллион рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сумма ущерба от водной блокады Крыма, организованной Украиной, может превысить триллион рублей. Об этом сообщил руководитель комитета по законодательству Госсовета республики, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

Как сообщалось ранее, Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба из-за водной блокады в размере, превышающем 152,2 млрд рублей. Председатель Госсовета республики Владимир Константинов заверил, что власти продолжат работать над формированием претензий к Киеву и Западу.

Трофимов отметил, что к этому иску может присоединиться пострадавший от водной блокады бизнес. Парламентарий подчеркнул, что подобные случаи не одиночны. По его словам, люди и компании понесли колоссальные убытки.

– Таким образом, сумма совокупного ущерба, по приблизительной оценке, озвученной на рабочей группе, может составить более одного триллиона рублей, – рассказал Трофимов агентству РИА Новости.

Замглавы рабочей группы подчеркнул, что именно перекрытие Северо-Крымского канала вызвало тяжелые последствия засухи, а также ограничения в подаче воды. В результате пострадали различные предприятия региона.