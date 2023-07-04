Крым подаст иски к Украине по еще четырем блокадам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крым планирует подать еще четыре иска к Украине по возмещению ущерба от транспортной, банковской, продовольственной и энергетической блокад. Об этом сообщил председатель комитета Госсовета по законодательству, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

– Следует напомнить, что в отношении крымчан, помимо водной, были осуществлены еще энергетическая, транспортная, продовольственная и банковская блокады, – сказал парламентарий агентству РИА Новости.

Трофимов подчеркнул, что по каждой из них будут поданы иски. Замглавы рабочей группы напомнил, что в 2014 году ушедшие из Крыма украинские банки забрали с собой 60 миллиардов рублей, которые принадлежали жителям. По тогдашнему курсу это было более 1,5 миллиарда долларов. Кроме того, банки вывели деньги со счетов многих юридических лиц.

Как сообщалось ранее, Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба из-за водной блокады в размере, превышающем 152,2 млрд рублей. Председатель Госсовета республики Владимир Константинов заверил, что власти продолжат работать над формированием претензий к Киеву и Западу. К этому иску может присоединиться пострадавший от водной блокады бизнес. Таким образом, сумма совокупного ущерба может превысить триллион рублей.