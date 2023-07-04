Аксенов не собирается усиливать охрану после покушения

Фото: пресс-служба главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов не собирается усиливать свою охрану после покушения. Об этом руководитель региона сообщил журналистам.

Аксенов отметил, что на сегодняшний день приняты достаточные меры по обеспечению его безопасности.

– Профессиональная охрана работает, ФСБ работает профессионально, ничего усиливать не планируем, в боевом режиме находимся, – цитирует Аксенова «Интерфакс».

Глава Крыма отметил, что попытки покушений на него начали предпринимать еще с 2014 года. За предотвращение этих преступлений Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ и Росгвардии.

Напомним, сотрудники ФСБ предотвратили попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Завербованный украинскими спецслужбами диверсант пытался подорвать его автомобиль. Пособником СБУ оказался гражданин России, который специально обучался минно-взрывному делу на Украине. Когда готовивший покушение на Аксенова мужчина вытаскивал из тайника взрывное устройство, он был пойман с поличным. Злоумышленника заключили под стражу. Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения на руководство республики.Он убежден, что удастся найти и наказать заказчиков преступления. Далее глава Крыма ответил террористам, готовившим его покушение.