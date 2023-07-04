В День семьи, любви и верности в Алуште пройдет ярмарка

8 и 9 июля в Алуште в парке перед отелем «Riviera Sunrise» (ул. Ленина, 2) пройдет ярмарка, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

8 и 9 июля в Алуште в парке перед отелем «Riviera Sunrise» (ул. Ленина, 2) пройдет ярмарка, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщается на сайте правительства Республики Крым.

– На ярмарке будут представлены авторские работы самозанятых мастеров, а также пройдут мастер-классы. К тому же, это прекрасная возможность насладиться видами крымских гор, уютной атмосферой и приобрести сувениры ручной работы для себя и близких, – приводятся в сообщении слова вице-премьера – министра финансов РК Ирины Кивико.

Ярмарка организована Центром «Мой бизнес» Республики Крым в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, в начале июля в лавандовых полях Крыма прошли три фестиваля - «Природа искусства», «Краски лета» и «Джаз и латина». В селе Тургеневка собрались две тысячи зрителей.

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