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НовостиОбщество5 июля 2023 9:58

В Красноперекопске реабилитированным гражданам передали ключи от новых квартир

В городе был сдан 72-квартирный дом, который полностью закрыл очередь в районе
Дмитрий Коренев
Фото: «Крым 24»

Фото: «Крым 24»

В Красноперекопске 66 семей из числа реабилитированных граждан получили ключи от новых квартир. 72-квартирный дом построили специально для граждан льготных категорий.

Фото: «Крым 24»

Фото: «Крым 24»

Фото: «Крым 24»

Фото: «Крым 24»

– Еще шесть квартир передадут позже жителям из других районов Крыма. По словам вице-премьера Крыма Михаила Назарова, в Красноперекопске все реабилитированные граждане получили свое жилье, очереди нет, – передает «Крым 24».

Ранее КП-Крым писала, что жители Симферополя и Бахчисарайского района, чье жилье было признано аварийным еще с 2017 года, получили ключи от новых квартир в микрорайоне села Мирное Симферопольского района. Ключи им вручал глава Крыма Сергей Аксенов.

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