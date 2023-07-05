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НовостиПолитика5 июля 2023 14:48

Глава администрации Феодосии Владимир Попенков подал в отставку

Он занимал эту должность с декабря 2022 года
Дмитрий Коренев
Фото: администрация Феодосии

Фото: администрация Феодосии

Глава администрации Феодосии Владимир Попенков подал в отставку. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

– Глава администрации города Феодосии Владимир Владимирович Попенков написал заявление об увольнении по собственному желанию, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Напомним, Попенков возглавил администрацию города в декабре прошлого года, его кандидатуру депутаты гордумы поддержали единогласно. До этого он на протяжении трех месяцев исполнял обязанности мэра Феодосии.

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