Фото: администрация Феодосии

Глава администрации Феодосии Владимир Попенков подал в отставку. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

– Глава администрации города Феодосии Владимир Владимирович Попенков написал заявление об увольнении по собственному желанию, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Напомним, Попенков возглавил администрацию города в декабре прошлого года, его кандидатуру депутаты гордумы поддержали единогласно. До этого он на протяжении трех месяцев исполнял обязанности мэра Феодосии.

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