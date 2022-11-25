Главой администрации Феодосии избран Владимир Попенков

Фото: администрация Феодосии

Новым главой администрации Феодосии стал Владимир Попенков, депутаты гордумы единогласно поддержали его кандидатуру. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Напомним, ранее конкурсная комиссия определила двух кандидатов на должность главы администрации Феодосии, ими стали первый замглавы администрации Владимир Попенков и советник главы города Николай Трофименко.

– В ходе сессии Феодосийского городского совета кандидатуру Владимира Попенкова поддержали 25 депутатов из 25 присутствующих, – говорится в сообщении.

Последние три месяца Попенков исполнял обязанности мэра Феодосии. Предыдущий глава города Андрей Лебедев был назначен на данную должность в декабре 2022 года. Спустя полгода он оставил ее по рекомендации главы Республики Крым Сергея Аксенова.

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