В Феодосии определили двух кандидатов на должность главы горадминистрации

Здание горадминистрации Феодосии. Фото: "Яндекс.Карты"

25 ноября Феодосии комиссия выбрала двух кандидатов на должность главы местной администрации. Ими стали первый замглавы администрации города Владимир Попенков и советник главы Феодосии Николай Трофименко.

Всего в конкурсе участвовали семь кандидатов: Александр Деревянко, Константин Очкур, Константин Ждановский, Владимир Попенков, Николай Трофименко, Валерий Дуцелович и Светлана Дорош.

В результате Попенко набрал 80 баллов от комиссии (72,14% - голосов жителей), Николай Трофименко - 71 балл от комиссии (9,97% - голосов жителей).

Отметим, что в настоящее время временно исполняющим обязанности главы администрации Феодосии является Владимир Попенков, который в то же время занимает должность первого зама главы горадминистрации.

Напомним, предыдущий глава города Андрей Лебедев был назначен на данную должность в декабре 2022 года. Спустя полгода он оставил ее по рекомендации главы Республики Крым Аксенова.

Ранее сообщалось, что бывший глава администрации Симферополя Валентин Демидов назначен врио мэра Белгорода. Бывший глава города Антон Иванов подал заявление об уходе в связи с переходом на другую работу.

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