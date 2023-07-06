В Крыму объявили штормовое предупреждение на 8 и 9 июля

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В связи с непогодой в Крыму объявили штормовое предупреждение на субботу и воскресенье, 8 и 9 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

По данным синоптиков, погода испортится днем 8 июля. В Крыму ожидаются ливни. Местами они будут очень сильными. В республике также прогнозируют грозы и град. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с.

– На реках Крыма ожидаются кратковременные подъемы уровней воды на 0,5 – 1 м без достижения опасных отметок, – говорится в сообщении.

Напомним, 7 и 8 июля, в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Как сообщалось ранее, в Симферополе будет малооблачно, ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 32...34°. В Севастополе также будет малооблачно. Ветер днем юго-западный 5-10 м/с, воздух прогреется до 31…33°.