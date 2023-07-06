В Симферополе зарегистрировали двухтысячного новорожденного с начала года

В Симферополе органы ЗАГС зарегистрировали двухтысячного малыша, родившегося с начала года Фото: Галина КОВАЛЕНКО

В Симферополе органы ЗАГС зарегистрировали двухтысячного малыша, родившегося с начала года. Об этом сообщает пресс-служба Минюста Крыма.

– Радостное событие в Симферополе произошло в семье Матвея и Лидии Перышкиных - у них 30 мая родилась дочь, которую они нарекли Надеждой, именно эта новорожденная оказалась двухтысячной в отделе регистрации рождения города Симферополя, – говорится в сообщении.

Кроме того, «юбилейные» рождения зафиксированы в Симферопольском и Черноморском районах. В Симферопольском районе 3 июня родился 500-й ребенок, в Черноморском районе 8 июня появился на свет 100-й малыш (оба – мальчики).

Отмечается, что в прошлом году в Симферополе двухтысячного малыша зарегистрировали в начале июня, то есть рождений немного меньше, чем в прошлом году. В Черноморском районе рождаемость также снизилась, там уже на конец мая прошлого года было зарегистрировано 108 малышей. А вот в Симферопольском районе ситуация обратная - на аналогичную дату в прошлом году было зарегистрировано всего 409 новорожденных.

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