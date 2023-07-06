Море у берегов Крыма прогрелось до 26 градусов

Фото: Анна КИРИЕНКО

Морская вода у берегов Крыма прогрелась до 26 градусов. Об этом сообщили в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Наиболее холодным море оказалось на Южном берегу Крыма. Температура воды в Ялте составила 21 градус, а в Алуште – 19. В Феодосии море прогрелось до 22 градусов, а в Евпатории и Керченском проливе – до 24. В Черноморском, а также в Азовском море температура воды достигла 25 градусов. В Севастополе же этот показатель составил 24-26 градусов.

Напомним, в связи с непогодой в Крыму объявили штормовое предупреждение на субботу и воскресенье, 8 и 9 июля. В республике ожидаются ливни. Местами они будут очень сильными. В республике также прогнозируют грозы и град. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с.

Напомним, 7 и 8 июля, в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Как сообщалось ранее, в Симферополе будет малооблачно, ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 32...34°. В Севастополе также будет малооблачно. Ветер днем юго-западный 5-10 м/с, воздух прогреется до 31…33°.