Особый противопожарный режим вводится в Крыму с 8 июля

В Крыму с 8 июля вводится особый противопожарный режим
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Крыму с 8 июля вводится особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.
– Такая мера принята с целью предотвращения возможных пожаров, создания условий для успешного их тушения и минимизации ущерба, а также повышения уровня пожарной безопасности в Республике Крым, – цитирует пресс-служба главу ведомства Сергея Садаклиева.
В период действия особого противопожарного режима гражданам запрещено сжигать сухую траву и мусор в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий. Запрет не касается работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров.
Ранее сообщалось, что 7 и 8 июля в в западных и центральных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50