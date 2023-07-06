Особый противопожарный режим вводится в Крыму с 8 июля

В Крыму с 8 июля вводится особый противопожарный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму с 8 июля вводится особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

– Такая мера принята с целью предотвращения возможных пожаров, создания условий для успешного их тушения и минимизации ущерба, а также повышения уровня пожарной безопасности в Республике Крым, – цитирует пресс-служба главу ведомства Сергея Садаклиева.

В период действия особого противопожарного режима гражданам запрещено сжигать сухую траву и мусор в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий. Запрет не касается работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что 7 и 8 июля в в западных и центральных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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