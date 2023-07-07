В Крыму в День семьи, любви и верности зарегистрируют 336 браков

В Крыму накануне и в День семьи любви и верности органы ЗАГС зарегистрируют 336 браков Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму накануне и в День семьи любви и верности органы ЗАГС зарегистрируют 336 браков. Об этом сообщает Крымская газета со ссылкой на Минюст Крыма.

– Накануне и в День семьи, любви и верности на полуострове пройдет регистрация 336 браков. 7 июля марш Мендельсона прозвучит для 168 пар влюбленных. <...> Все регистрации браков пройдут по особым сценариям, в ходе церемоний сотрудники отделов ЗАГС будут говорить о значимости семьи, любви, верности, о семейных ценностях и традициях, о жизни покровителей семьи – святых Петра и Февронии Муромских, – пишет издание.

Так, в отделе ЗАГС города Симферополя 7 июля узаконят свои отношения 28 пар, столько же поженятся 8 июля. На втором месте Симферопольский районный отдел ЗАГС, 7 июля здесь пройдет регистрация 27 браков, 8 июля – 26.

В Ялте 7 июля зарегистрируют брак 15 пар, столько же 8 июля; в Евпатории – 13 и 14 соответственно, в Керчи – 12 и 14, в Бахчисарайском районном отделе ЗАГС – 12 и 9.

Ранее КП-Крым писала, что в Симферополе зарегистрировали двухтысячного новорожденного с начала года. «Юбилейные» рождения также зафиксированы Симферопольском и Черноморском районах

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