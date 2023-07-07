В Симферополе открылась выставка, посвященная участникам спецоперации

Фото: Минкульт РК

В столице Крыма перед парадным входом Симферопольского художественного музея открылась выставка «Твой Герой», посвященная участникам специальной военной операции. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

– Перед парадным входом Симферопольского художественного музея открылась выставка «Твой Герой», подготовленная Государственным комитетом молодежной политики Республики Крым. Выставка посвящена крымчанам-участникам специальной военной операции, – пишет агентство.

На стендах представлены истории героев СВО, информация о добровольческой деятельности крымской молодежи и о гуманитарных миссиях в новые регионы РФ.

Ранее КП-Крым писала, что в Севастополе простились с разведчиком и фельдшером, героически погибшими в ходе специальной военной операции. Роман Герасимук и Константин Пепеляев похоронены в городе-герое.

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