В Крыму объявили штормовое предупреждение на 12 июля

Фото: Мария ЛЕНЦ

В связи с непогодой в Крыму объявили штормовое предупреждение на среду, 12 июля. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

По данным синоптиков, погода испортится ночью.

– В Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, – говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что скорость ветра будет достигать 20-25 м/с. В ведомстве добавили, что этот прогноз также будет актуальным и в первой половине дня 12 июля.

Напомним, чрезвычайная пожароопасность сохранится в западных районах Крыма до 14 июля. С 8 июля в республике действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры и сжигать сухую растительность и мусор в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях.