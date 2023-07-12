В Симферополе из-за непогоды введен режим повышенной готовности

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Крыму
Фото: Евгения ГУСЕВА
Режим повышенной готовности введен в Симферополе в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Симферополя.
– В связи с прогнозируемым ухудшением погоды в Симферополе введен режим «Повышенной готовности», – говорится в сообщении.
Напомним, 12 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер до 25 метров в секунду, ГУ МЧС по республике объявило штормовое предупреждение. В западных районах Крыма до 14 июля сохраняется высокая пожарная опасность.
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