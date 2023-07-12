В Симферополе открылась выставка, посвященная 130-летию со дня рождения Маяковского

Фото: Михаил Гладчук, Крымская газета

В Симферопольском художественном музее открылась выставка «Товарищи, дайте новое искусство!», приуроченная к 130-летию со дня рождения Владимира Маяковского, сообщает Крымская газета.

В экспозицию вошли плакаты, карикатуры, живописные произведения, предметы времен Гражданской войны и первых лет советской власти. Выставка будет работать до 27 августа.

– Основной замысел выставки – указать на известные факты из биографии поэта, в том числе акцентировать внимание на его неоднократном пребывании в Крыму. <...> Масштаб личности советского поэта и его неутомимая деятельность в продвижении нового революционного искусства позволили подготовить довольно яркую и бодрящую выставку, отображающую бурную эпоху в мельчайших аспектах, – отмечает издание.

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