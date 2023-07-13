В Крыму многодетную мать могут оштрафовать на 100 рублей за издевательства над детьми

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинском районе Крыма завели административное дело на многодетную мать, заставившую дочь мыть унитаз голыми руками; женщине грозит штраф в размере от 100 рублей. Об этом «КП-Крым» сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Как сообщалось ранее, уроженка Нижневартовска Татьяна Алексеева переехала в Крым. Под ее опекой находится семеро деток, пятеро из них – приемные. Многодетная мать вела блог, в котором она рассказывала о жизни, детях и трудностях переезда. В какой-то момент она стала выкладывать странные и нестандартные методы воспитания.

Так, на страничке женщина разместила видео, в котором кричала на дочку за плохое поведение. В качестве наказания уроженка Югры заставила девочку мыть унитаз голыми руками. Во время унижений «яжемать» кидала тапки в ребенка и угрожала детским домом - «чтобы не расслаблялись». Все это она называла воспитанием и оправдывалась, что дети якобы пытались «сесть ей на голову» и «изводили своим поведением».

Министерство образования Крыма организовало проверку. На женщину составили административный протокол. СК проводит проверку. На женщину могут завести уголовное дело.

В действиях многодетной матери выявили признаки административного правонарушения.

– За ненадлежащее исполнение возложенных на нее обязанностей по воспитанию детей в отношении гражданки составлен административный протокол, – сообщили в МВД.

Материалы направили для рассмотрения в административную комиссию. Согласно законодательству, женщине грозит штраф в размере от 100 до 500 рублей, либо же предупреждение.

– В настоящее время сотрудники полиции продолжают проверочные мероприятия, по окончании которых будет принято решение в соответствии с законодательством, – отметили в МВД.