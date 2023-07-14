В симферопольском парке Гагарина появилась инклюзивная игровая площадка

Фото: администрация Симферополя

В симферопольском парке имени Гагарина торжественно открыли инклюзивную игровую площадку для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщается на сайте администрации Симферополя.

– На новой площадке площадью 400 квадратных метров оборудованы игровые комплексы, качели, лабиринты, песочницы, тренажеры и другие развивающие элементы, имеющие интересные формы, яркие, насыщенные и жизнерадостные цвета <...> Оборудование для площадки разработано для детей с разными физическими и ментальными возможностями, что позволяет практически всем без исключения играть и тренироваться в таком пространстве, – говорится в сообщении.

Основание площадки застелено бесшовным резиновым покрытием. По периметру установили удобные скамейки и урны. Отдельно отмечается, что при установке площадки не пострадало ни одно дерево.

Фото: администрация Симферополя

Фото: администрация Симферополя

Ранее сообщалось, что на установку площадки из муниципального бюджета выделили 4,9 млн рублей.

Напомним, в прошлом году аналогичная площадка открылась в парке имени Шевченко.

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