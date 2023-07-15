Иногороднему врачу-анестезиологу вручили ключи от служебной квартиры в Симферополе

Фото: Минздрав Крыма

Министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский вручил ключи от служебного жилья анестезиологу-реаниматологу Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6. Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава Крыма.

Молодой специалист из Феодосии в прошлом году закончил Медакадемию КФУ им. В. И. Вернадского. Его супруга – также врач и трудится в службе скорой медицинской помощи Крыма.

– Сегодня мы вручаем ключи от однокомнатной квартиры в новом жилом комплексе «Жигулина роща», где иногородний врач сможет проживать вместе семьей на период занимаемой должности, – приводятся в сообщении слова Скорупского.

Ранее КП-Крым писала, что 13 представителей реабилитированных народов получили жилье в Сакском районе. До 2025 года в Крыму планируют выдать ключи от одного 72-квартирного дома и двух 160-квартирных.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50