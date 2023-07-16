Керченская переправа приостановила работу 16 июля

Фото: Евгения ГУСЕВА

В воскресенье, 16 июля, Керченская паромная переправа временно приостановила свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

– По информации Керченского морского порта работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, – отметили в ведомстве.

О причинах такого решения не сообщается.

Напомним, в 20.00 16 июля в очереди к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края стояли 930 автомобилей. Сообщалось, что время ожидания составляет около трех часов. При этом со стороны Керчи затруднений не было.