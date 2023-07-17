Пункты пропуска на севере Крыма работают в обычном режиме

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Пункты пропуска, расположенные на севере Крыма, работают в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

– Пункты пропуска Армянск, Джанкой, Перекоп работают в обычном режиме, – написал он.

Крючков отметил, что организовано движение туристов по альтернативному маршруту.

Напомним, около 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие. Движение по транспортному переходу перекрыли. Людей просят выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые российские регионы «в целях безопасности».