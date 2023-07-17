В Феодосии отремонтировали рентген-отделение детской больницы

Фото: Госсовет РК

В детской больнице Феодосийского медицинского центра завершен капитальный ремонт рентгенодиагностического отделения, сообщает Крымская газета.

Здание не знало капитального ремонта с момента постройки в 1985 году.

– Здесь заменены инженерные сети и оборудование, сделана частичная перепланировка помещений, необходимая для установки компьютерного томографа. Также отремонтирована входная группа и пандус, фасад здания, кровля. Не забыли подрядчики обеспечить доступность для маломобильных групп населения, провели ремонт площадки для высадки пациентов, это облегчило проезд для автомобилей «скорой помощи», – пишет издание.

На ремонт отделения выделили свыше 27 миллионов рублей.

Ранее спикер Госсовета Крыма Константинов сообщил о завершении капитального ремонта в Керченской больнице №1 имени Н.И. Пирогова, пострадавшей во время ливней в 2021 году. На ремонт затопленных помещений и приобретение нового организационного и медицинского оборудования из республиканского бюджета было выделено более 66 миллионов рублей.

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