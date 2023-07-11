В детской больнице Феодосии завершается ремонт рентгенодиагностического отделения

Фото: телеграм-канал спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова

В детской больнице Феодосийского медицинского центра завершается ремонт рентгенодиагностического отделения. Об этом пишет Крымская газета со ссылкой на председателя Государственного совета Республики Крым Владимира Константинова.

– В отделении заменены инженерные сети и оборудование, проведена частичная перепланировка помещений, необходимая для установки компьютерного томографа. Кроме того, отремонтирована входная группа и пандус, фасад здания, кровля. Обеспечена доступность для маломобильных групп населения, проведен ремонт площадки для высадки пациентов, что облегчило проезд для автомобилей «скорой помощи», – приводит издание слова спикера крымского парламента.

Фото: телеграм-канал спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова

Накануне, 10 июля, Константинов сообщил о завершении капитального ремонта в Керченской больнице №1 имени Н.И. Пирогова, пострадавшей во время ливней в 2021 году. На ремонт затопленных помещений и приобретение нового организационного и медицинского оборудования из республиканского бюджета было выделено более 66 миллионов рублей.

Ранее КП-Крым писала, что в Раздольненском районе Крыма завершается строительство семи фельдшерско-акушерских пунктов. Строительная готовность ФАПов в селах Ботаническое, Ковыльное, Кропоткино, Кукушкино, Максимовка, Сенокосное, Серебрянка превышает 85%. с открытием новых фельдшерско-акушерских пунктов медицинская помощь станет доступнее для более чем шести тысяч сельских жителей.

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