Место силы забрало жизнь человека: в Севастополе пропавшего в Храме Солнца нашли мертвым

Пропавшего искали на Ласпи. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымское подразделение отряда «ЛизаАлерт» сообщило трагическую новость о гибели мужчины, которого искали в Севастополе, а точнее на Ласпи: человек исчез в Храме Солнца, который на Крымском полуострове считается местом силы.

- Пропал Конотоп Владимир Георгиевич, 40 лет (1982 года рождения), поселок Ласпи, Балаклава, город Севастополь. С 10 июля 2023 года его местонахождение неизвестно, - этот пост в соцсети уже больше не актуален.

- Найден, погиб, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Владимира Конотопа искали, прочесывая метр за метром горнолесную местность, но обнаружили лишь бездыханное тело.

- Соболезнования родным и близким, - такой комментарий разместила инфорг поискового отряда Зейнеп Бекирова.

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