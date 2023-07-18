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НовостиОбщество18 июля 2023 7:37

В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 210 машин

До этого в течение трех часов затруднений не было
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Юлия МАРКИНА

Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 10.00 18 июля, в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стояли в общей сложности 210 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Так, в очереди со стороны Тамани находится 150 машин. Со стороны Керчи досмотра ожидают 60 автомобилей. При этом в течение предыдущих трех часов никаких затруднений в проезде к досмотровым пунктам перед Крымским мостом с обеих сторон не было.

Напомним, в ночь на вторник, 18 июля, на Крымском мосту запустили реверсивное движение. Оно осуществляется по крайней правой полосе направления Тамань – Керчь. В 7.00 никаких затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон не было.