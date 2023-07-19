Жителей четырех сел Крыма эвакуируют ориентировочно на сутки

Фото: Иван ВИСЛОВ

Жителей четырех сел Кировского района Крыма эвакуируют ориентировочно на сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

– Проводится отселение четырех сел. Ориентировочно на сутки, – отметил он.

Советник напомнил, что организован объезд участка трассы «Таврида». По его словам, расстояния минимальные. Крючков добавил, что Крымский мост по-прежнему работает в режиме реверса.

Как сообщалось ранее, 19 июля из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма перекрыли трассу «Таврида». Ограничения действуют на участке со 118-го по 130-й километр. Сообщалось, что транспорт перенаправляют через Старый Крым и Первомайское.Из-за пожара планируют эвакуировать более 2 тысяч человек. Это жители четырех населенных пунктов.