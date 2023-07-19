Константинов сообщил об отмене не более 10% броней после теракта на Крымском мосту

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После теракта на Крымском мосту в республике отменили не более 10% броней в средствах размещения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госсовета региона Владимир Константинов.

– По нашим данным, на 18 июля массовых отмен броней на отдых и оздоровление в республике после чрезвычайного происшествия на Крымском мосту не наблюдается. Данный показатель по Крыму не превышает 10% от общего объема ранее забронированных туров, – отметил руководитель крымского парламента.

Глава законодательной власти республики отметил, что больше всего броней отменили в Керчи. Там этот показатель составил 20,7%. Совсем иная ситуация сложилась в Феодосии.

– Из 34 работающих средств размещения 18 не имеет ни одного аннулирования тура, – сообщил Константинов.

Однако, как подчеркнул председатель Госсовета, люди беспокоятся по поводу оздоровления детей в Крыму. Глава парламента рассказал, что Бахчисарайском районе аннулировали бронь на оздоровление 50 детей из Санкт-Петербурга. При этом, по словам Констатинова, поступают и заявки на восстановление ранее отмененных броней.

Ранее председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова сообщила, что аннуляция бронирования крупных объектов размещений в начале недели доходила почти до 100%. По ее словам, в малых отелях два дня отменили бронь около 20% туристов. По данным сайтов бронирования, соотношение брони и аннуляций составляло 1:6. Отменяли свой отдых обычно семьи и те, кто покупал дорогие номера для отдыха.