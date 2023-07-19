Автобусы из Донецка впервые за 9 лет прибудут в Крым сухопутным маршрутом

Ориентировочное время в пути через новые регионы составляет до 8 часов
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Пассажирские автобусы из ДНР впервые за девять лет прибудут в Крым сухопутным маршрутом. Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на Минтранс Республики Крым.
– Министерство транспорта Республики Крым напоминает о действии регулярного автобусного сообщения Донецк АВ «Южный» – Ялта АС, ориентировочное время в пути через новые регионы составляет до восьми часов, – приводит «Крым 24» сообщение ведомства.
Ранее автобусы между Донецком и Крымом ходили через Крымский мост. Время в пути составляло до 21 часа.
Ранее сообщалось, что экскурсионные автобусы из Крыма и в Крым идут сухопутным маршрутом через новые российские регионы. Посредством Керченской паромной переправы переправляются только рейсовые автобусы.
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