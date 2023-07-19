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НовостиПроисшествия19 июля 2023 9:10

Экскурсионные автобусы из Крыма и в Крым идут сухопутным маршрутом через новые российские регионы

Через Керченскую паромную переправу переправляются только рейсовые автобусы
Дмитрий Коренев
На паромы пускают рейсовые автобусы. Экскурсионные автобусы идут через новые регионы

На паромы пускают рейсовые автобусы. Экскурсионные автобусы идут через новые регионы

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Экскурсионные автобусы из Крыма и на полуостров идут сухопутным маршрутом через новые российские регионы. Об этом сообщили в министерстве транспорта Республики Крым.

– Через Керченскую паромную переправу переправляются только рейсовые автобусы, – подчеркнули в Минтрансе.

Как сообщалось ранее, из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма эвакуировали более 2 тысяч человек, их разместили в ПВР. Сообщалось также, что людей эвакуируют ориентировочно на сутки. В результате пожара пострадавших нет, причины случившегося установит следствие. В пунктах временного размещения дежурят бригады скорой помощи.

Перекрытый в связи с ЧП участок трассы «Таврида» сократили. КП-Крым публиковала схему объезда.

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