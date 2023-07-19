Экскурсионные автобусы из Крыма и в Крым идут сухопутным маршрутом через новые российские регионы

На паромы пускают рейсовые автобусы. Экскурсионные автобусы идут через новые регионы Фото: Дмитрий СТЕШИН

Экскурсионные автобусы из Крыма и на полуостров идут сухопутным маршрутом через новые российские регионы. Об этом сообщили в министерстве транспорта Республики Крым.

– Через Керченскую паромную переправу переправляются только рейсовые автобусы, – подчеркнули в Минтрансе.

Как сообщалось ранее, из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма эвакуировали более 2 тысяч человек, их разместили в ПВР. Сообщалось также, что людей эвакуируют ориентировочно на сутки. В результате пожара пострадавших нет, причины случившегося установит следствие. В пунктах временного размещения дежурят бригады скорой помощи.

Перекрытый в связи с ЧП участок трассы «Таврида» сократили. КП-Крым публиковала схему объезда.

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