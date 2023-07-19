Скорая помощь дежурит в ПВР Кировского района Крыма

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Бригады скорой помощи дежурят в пунктах временного размещения Кировского района Крыма. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– Скорых помощей достаточно дежурит на месте, в каждом населенном пункте, – сообщил руководитель региона.

Аксенов также добавил, что медики работают и в пунктах временного размещения. Их организовали в Кировском и Первомайском.

Как сообщалось ранее, из-за пожара на полигоне эвакуировали более 2 тысяч человек. Это жители четырех сел: Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное. Их разместили в ПВР. Сообщалось также, что людей эвакуируют ориентировочно на сутки. В результате пожара никто не пострадал. Причины случившегося установит следствие.Сообщалось также, что перекрытый участок трассы «Таврида» сократили.Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав жителей в связи с пожаром на полигоне. Надзорное ведомство организовало горячие линии. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что на полигоне раздаются взрывы.