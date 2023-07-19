На трассе «Таврида» в Крыму сократили перекрытый участок 19 июля

Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В среду, 19 июля, на федеральной трассе «Таврида» в Крыму сократили перекрытый из-за пожара на полигоне участок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Как сообщалось ранее, 19 июля из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма перекрыли трассу «Таврида». Ограничения действовали на участке со 118-го по 130-й километр. Транспорт перенаправляли через Старый Крым и Первомайское. Изначально был перекрыт участок от Абрикосовки до Феодосии. Теперь

Теперь же схема движения изменилась. Сейчас перекрыт участок от Льговского до Жемчужины Крыма.

Фото: пресс-служба главы Крыма

– При движении со стороны Симферополя по трассе «Таврида» в районе села Льговское необходимо свернуть с трассы на старую дорогу, – отметил Аксенов.

По его словам, вернуться обратно на федеральную трассу можно через Первомайское или Феодосию.

– Маршрут движения в обратном направлении аналогичный, либо по дороге Феодосия – Белогорск, – подчеркнул глава Крыма.

Напомним, из-за пожара на полигоне планируют эвакуировать более 2 тысяч человек. Это жители четырех сел: Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное. В МЧС отметили, что эвакуируют около 2225 человек. Их разместили в ПВР. Сообщалось также, что людей эвакуируют ориентировочно на сутки. В результате пожара никто не пострадал. Причины случившегося установит следствие.