Аксенов: причины пожара на войсковом полигоне в Крыму установит следствие

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Причины пожара, который в среду, 19 июля, произошел на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма, установит следствие. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он отметил, что возгорание произошло на войсковом полигоне. Аксенов подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал.

– Причины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы, – отметил глава Крыма.

Аксенов заверил, что последствия пожара ликвидируют в кратчайшие сроки. Глава Крыма заверил, что регион не нуждается в посторонней помощи. Руководитель региона призвал людей соблюдать спокойствие и ориентироваться на официальные источники информации.

Как сообщалось ранее, 19 июля из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма перекрыли трассу «Таврида». Ограничения действуют на участке со 118-го по 130-й километр. Сообщалось, что транспорт перенаправляют через Старый Крым и Первомайское.Из-за пожара планируют эвакуировать более 2 тысяч человек. Это жители четырех сел: Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное. В МЧС отметили, что эвакуируют около 2225 человек. Их разместили в ПВР. Сообщалось также, что людей эвакуируют ориентировочно на сутки.