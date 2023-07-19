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НовостиОбщество19 июля 2023 14:53

Керченская паромная переправа не будет работать ночью

С 21:00 до 05:00 работа переправы будет приостановлена на регулярной основе до особого распоряжения
Дмитрий Коренев
Керченская паромная переправа не будет работать ночами

Керченская паромная переправа не будет работать ночами

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Керченская паромная переправа не будет работать ночами, сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

– С 21:00 до 05:00 работа переправы будет приостановлена на регулярной основе до особого распоряжения, – написал он в своем телеграм-канале.

Сейчас переправой могут воспользоваться грузовики с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости), рейсовые автобусы и организованные группы детей. Фуры с неприоритетными грузами едут альтернативным путем через новые российские регионы. Легковушки массой до 3,5 тонн едут через Крымский мост либо альтернативным путем.

Заказные автобусы направляются через новые регионы, либо самостоятельно организовывают транспортировку пассажиров по мультимодальной схеме «автобус – электричка – автобус».

Ранее председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов сообщил об отмене не более 10% броней после теракта на мосту. Больше всего броней отменено в Керчи, там этот показатель составил 20,7%.

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