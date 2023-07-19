Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, перевезут в Москву

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

14-летнюю девочку, пострадавшую в результате теракта на Крымском мосту, перевезут из краснодарской больницы в Москву, сообщается в телеграм-канале Минздрава РФ. Ребенку окажут помощь в ведущем детском федеральном учреждении.

– Эвакуацию осуществляют специалисты Федерального центра медицины катастроф и наши коллеги из Краснодарского края, – приводятся в сообщении слова помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.

Он уточнил, что в настоящее время состояние девочки стабильно.

Напомним, по информации Национального антитеррористического комитета, в ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате погибла семейная пара из Белгородской области. Ехавшая с ними 14-летняя дочь чудом выжила, в тот же день ее на вертолете доставили в реанимацию краснодарской больницы в состоянии средней тяжести. Президент России Владимир Путин поручил федеральным и региональным властям оказать девочке всю необходимую помощь. Глава государства попросил оказать поддержку и ее родственникам.

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