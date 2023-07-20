Гоцанюк: Крым полностью обеспечен топливом

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Крым в полном объеме обеспечен горюче-смазочными материалами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

– Республика Крым в полном объеме обеспечена горюче-смазочными материалами, которые поставляются в том числе с материка, – отметил руководитель регионального правительства.

Гоцанюк также добавил, что на всех крымских АЗС имеется бензин АИ-95 и АИ-92. Он заверил, что ситуация в регионе стабильная и находится под контролем правительства. По словам премьера, все жители республики могут быть спокойны.

– Стратегических запасов в Крыму более чем достаточно. Крым полностью обеспечен топливом, – заключил Гоцанюк.

Напомним, эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что снижение цен на топливо в Крыму может произойти не раньше конца 2023 или начала 2024 года. По его словам, это случится, если наладить прямые поставки по долгосрочным контрактам с производителями. Тогда цены на топливо в Крыму не будут зависеть от внешних факторов. При этом Юшков подчеркнул, что на выстраивание такого механизма уйдет несколько месяцев.